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«Лейкерс» обсуждали возможное подписание разыгрывающего Маркелла Фульца

«Лейкерс» ищут возможности укрепления состава.

Часть вариантов работы с платежной ведомостью клуба связана с избавлением от контракта Гэйба Винсента, который заработает 11 миллионов за этот сезон, набирая, на данный момент, 3,8 очка и 1,1 подбора за 18,9 минуты в среднем за матч.

В этом случае освободившееся место в составе может занять разыгрывающий Маркелл Фульц. По информации репортера Энтони Ирвина, его кандидатура обсуждалась внутри команды.

Защитник является свободным агентом. В прошлом сезоне в «Орландо» 1-ый номер драфта-2017 набирал 7,8 очка, 3,2 подбора, 2,8 передачи и 1 перехват в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoМаркелл Фульц
logoГэйб Винсент
logoЛейкерс
logoОрландо
logoНБА
возможные переходы
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