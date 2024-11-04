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«Желаю отличной карьеры, но мы вряд ли возьмем тебя». Джейсон Тейтум рассказал о первом просмотре с «Бостоном»

Джейсон Тейтум прокомментировал свой драфт.

«Все сходились на том, что Маркелл Фульц будет первым. А «Лейкерс», после того как получили 2-й пик, возьмут Лонзо Болла. У «Селтикс» был 1-й пик, и они приехали посмотреть на меня в Финикс. Один человек из фронт-офиса, не скажу кто, заявил мне: «Одна из лучших тренировок. Желаю отличной карьеры. Но у нас 1-й пик, мы вряд ли тебя возьмем».

Я был фанатом Кобе, хотел попасть в «Лейкерс», но у них не было ни мысли обо мне, я даже не проходил просмотр. Это было ужасно. Перед драфтом «Филадельфия» и «Бостон» обменялись пиками. Я хотел попасть в «Финикс». Дома, отличная погода, молодая команда, в которой для меня нашлось бы игровое время.

Майк Кшишевски сказал, что «Бостон» хочет устроить новый просмотр, но я не был уверен. У них была ветеранская команда, которая только что попала в финал Востока. Я считал, что буду сидеть на скамейке. Но Кшишевски был в полном восторге от Брэда Стивенса, так что я поехал на просмотр за три дня до драфта. Остальное – история», – рассказал форвард действующего чемпиона НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Club 520 Podcast
logoБостон
logoЛейкерс
logoФиладельфия
logoФиникс
logoНБА
logoМайк Кшишевски
logoБрэд Стивенс
logoЛонзо Болл
logoМаркелл Фульц
logoДжейсон Тейтум
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