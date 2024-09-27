Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид возглавили список игроков с самыми дорогими зарплатами в пересчете на сыгранные матчи
В рейтинг вошли игроки, вышедшие на паркет более 15 раз. 19 баскетболистов получили более 300 тысяч долларов за матч.
Бен Симмонс: 446791 долларов за игру;
Джоэл Эмбиид: 437598 долларов за игру;
Зайон Уильямсон: 425415 долларов за игру;
Джон Уолл: 404358 долларов за игру;
Кристапс Порзингис: 371645 долларов за игру;
Лонзо Болл: 365382 долларов за игру;
Маркелл Фульц: 351004 долларов за игру;
Джонатан Айзек: 343430 долларов за игру;
Брэдли Бил: 338229 долларов за игру;
Энтони Дэвис: 337062 долларов за игру;
Кавай Ленард: 334450 долларов за игру;
Кайри Ирвинг: 333104 долларов за игру;
Кевин Дюрэнт: 329764 долларов за игру;
Стефен Карри: 324429 долларов за игру;
Блэйк Гриффин: 313732 долларов за игру;
Гордон Хэйворд: 313137 долларов за игру;
Пол Джордж: 313043 долларов за игру;
Дэмиан Лиллард: 310045 долларов за игру;
Карл-Энтони Таунс: 304088 долларов за игру.
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