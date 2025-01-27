Мэк Маккланг попробует защитить титул победителя конкурса данков на Матче всех звезд

Мэк Маккланг стал 4-м участником конкурса данков.

188-сантиметровый защитник выигрывал его последние два года и попробует стать 3-кратным победителем.

Он присоединился к Стефону Каслу («Сперс»), Матасу Бузелису («Чикаго») и Андре Джексону («Бакс») в списке участников конкурса.