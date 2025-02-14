Представлены окончательные составы команд Турнира восходящих звезд НБА
НБА выложила составы Турнира восходящих звезд.
Команда C Криса Маллина сыграет с командой T Тима Хардуэя. Команда Джереми Лина из игроков G-лиги встретится с командой M Митча Ричмонда.
Победитель финала примет участие в основном событии уик-энда в воскресенье, став четвертым участником мини-турнира звезд.
(звездочками помечены травмированные игроки, их замены приведены в списке).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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