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Кесслер Эдвардс: «Не мог поверить, что «Мэверикс» заявили меня на матч как центрового»

Кесслер Эдвардс отреагировал на неожиданное решение «Мэверикс».

«Даллас» на фоне кадровых трудностей заявил легкого форварда ростом 201 см как стартового центрового на матч с «Майами».

«Не мог поверить, что «Мэверикс» заявили меня на матч как центрового.

Товарищи по команде старались мне всячески помогать. Тренер также все время подсказывает», – рассказал Эдвардс.

Форвард набрал 15 очков, 9 подборов и 3 передачи за 40 минут, «Даллас» победил 118:113.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoКесслер Эдвардс
logoДаллас
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logoНБА
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