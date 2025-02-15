Кесслер Эдвардс: «Не мог поверить, что «Мэверикс» заявили меня на матч как центрового»

Кесслер Эдвардс отреагировал на неожиданное решение «Мэверикс».

«Даллас » на фоне кадровых трудностей заявил легкого форварда ростом 201 см как стартового центрового на матч с «Майами».

«Не мог поверить, что «Мэверикс» заявили меня на матч как центрового.

Товарищи по команде старались мне всячески помогать. Тренер также все время подсказывает», – рассказал Эдвардс.

Форвард набрал 15 очков, 9 подборов и 3 передачи за 40 минут, «Даллас» победил 118:113.