Джейсон Кидд о передней линии «Далласа»: «Все будут выполнять роль центрового»

Джейсон Кидд прокомментировал проблемы состава «Мэверикс».

После травм Энтони Дэвиса и Дэниэла Гэффорда команда осталась с одним «большим» Кайлором Келли, на счету которого 5 матчей в НБА .

«Все будут выполнять роль центрового. Некоторые очень не хотят делать этого, потому что все, кто пытается, выбывают с травмами, но что поделаешь.

У нас недостаток «больших». Нам всем придется выкладываться и играть жестко, находить возможности для побед с доступной ротацией», – заключил Кидд.

«Далласу » удалось победить «Голден Стэйт » в последнем матче (111:107).