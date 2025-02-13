Джейсон Кидд о передней линии «Далласа»: «Все будут выполнять роль центрового»
Джейсон Кидд прокомментировал проблемы состава «Мэверикс».
После травм Энтони Дэвиса и Дэниэла Гэффорда команда осталась с одним «большим» Кайлором Келли, на счету которого 5 матчей в НБА.
«Все будут выполнять роль центрового. Некоторые очень не хотят делать этого, потому что все, кто пытается, выбывают с травмами, но что поделаешь.
У нас недостаток «больших». Нам всем придется выкладываться и играть жестко, находить возможности для побед с доступной ротацией», – заключил Кидд.
«Далласу» удалось победить «Голден Стэйт» в последнем матче (111:107).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DLLS Sports
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