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Джейсон Кидд о передней линии «Далласа»: «Все будут выполнять роль центрового»

Джейсон Кидд прокомментировал проблемы состава «Мэверикс».

После травм Энтони Дэвиса и Дэниэла Гэффорда команда осталась с одним «большим» Кайлором Келли, на счету которого 5 матчей в НБА.

«Все будут выполнять роль центрового. Некоторые очень не хотят делать этого, потому что все, кто пытается, выбывают с травмами, но что поделаешь.

У нас недостаток «больших». Нам всем придется выкладываться и играть жестко, находить возможности для побед с доступной ротацией», – заключил Кидд.

«Далласу» удалось победить «Голден Стэйт» в последнем матче (111:107).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DLLS Sports
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДжейсон Кидд
logoДаллас
logoЭнтони Дэвис
logoДэниэл Гэффорд
Кайлор Келли
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