Энтони Дэвис пропустит как минимум 4 недели с растяжением приводящей мышцы

Названо ориентировочное время восстановления Энтони Дэвиса .

Как сообщает ESPN, бигмен «Далласа » пропустит как минимум 4 недели с растяжением приводящей мышцы левого бедра, которое получил во время дебюта за техасскую команду в прошлую субботу.

«Мэверикс» предпочитают не рисковать здоровьем звездного игрока и избрали «осторожный» подход в его реабилитации.

Дэвис стал игроком «Далласа» в результате обмена перед дедлайном.