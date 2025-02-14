Энтони Дэвис пропустит как минимум 4 недели с растяжением приводящей мышцы
Названо ориентировочное время восстановления Энтони Дэвиса .
Как сообщает ESPN, бигмен «Далласа» пропустит как минимум 4 недели с растяжением приводящей мышцы левого бедра, которое получил во время дебюта за техасскую команду в прошлую субботу.
«Мэверикс» предпочитают не рисковать здоровьем звездного игрока и избрали «осторожный» подход в его реабилитации.
Дэвис стал игроком «Далласа» в результате обмена перед дедлайном.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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