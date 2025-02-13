У «Далласа» нет четких сроков восстановления Энтони Дэвиса, клуб хочет быть «осторожным»
Энтони Дэвис пропустит неопределенное количество времени.
По сообщению инсайдера Марка Стейна, у команды нет четкого понимания сроков реабилитации баскетболиста. Клуб настроен на «осторожный» подход к возвращению центрового на площадку.
Центровой получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом матче после перехода в «Даллас».
Дэвису, скорее всего, не потребуется операция.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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