У «Далласа» нет четких сроков восстановления Энтони Дэвиса, клуб хочет быть «осторожным»

Энтони Дэвис пропустит неопределенное количество времени.

По сообщению инсайдера Марка Стейна, у команды нет четкого понимания сроков реабилитации баскетболиста. Клуб настроен на «осторожный» подход к возвращению центрового на площадку.

Центровой получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом матче после перехода в «Даллас ».

Дэвису , скорее всего, не потребуется операция.