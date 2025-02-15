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Тимофей Мозгов: «Судя по статистике, Швед еще о‑го‑го»

Тимофей Мозгов порадовался за Алексея Шведа, который вернулся в Лигу ВТБ.

В последнем матче с УНИКСом (92:83) 36‑летний Швед набрал 15 очков, сделал 7 передач и 5 подборов.

«Честно говоря, у меня не было возможности в последнее время внимательно следить за выступлениями Лехи в Петербурге, но, судя по статистике, он еще о‑го‑го. Может быть, и мне к нему присоединиться, тряхнуть стариной? Узнайте, есть ли в «Зените» вакансия (смеется). Может быть, там пригодится качественный центровой на 15 минут?

Ну, а если без шуток, то мне всегда нравилось играть вместе со Шведом, хотя и слышал много других мнений игроков на этот счет. Уверен, он вовсю разрезает защиту соперников своими передачами. Когда буду на родине, заскочу к нему в гости. Ну и вживую с удовольствием посмотрю, в какой Алексей будет форме», – заявил бывший игрок сборной России и НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoТимофей Мозгов
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлексей Швед
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