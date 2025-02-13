Никита Моргунов: «Алексею Шведу нужно время на адаптацию в Единой лиге ВТБ»

Никита Моргунов считает, что Алексею Шведу требуется время, чтобы адаптироваться.

«Швед только приехал, у него не было игровой практики, не было практики в Единой лиге, а наш баскетбол отличается от китайского. Хоть там и довольно сильный подбор иностранцев, довольно мощные и надежные ролевики, но все‑таки нужно время на адаптацию.

К концу регулярного чемпионата сможем говорить, является ли Швед козырем», — сказал чемпион Европы 2007 года.