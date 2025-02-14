Алексей Швед об обмене Луки Дончича: «Для него только плюс, что он перешел в «Лейкерс»
Алексей Швед прокомментировал ситуацию вокруг Луки Дончича.
Словенский разыгрывающий был обменян в «Лейкерс» из «Далласа» на центрового Энтони Дэвиса.
«Не сказал бы, что пристально слежу за этой историей. Скажу лишь, что Лука – крутой игрок. Не знаю, что произошло у него с руководством «Далласа», но в Лос-Анджелесе у него все будет отлично. Болельщики его любят, отличный город для жизни. Думаю, для него только плюс, что он перешел в «Лейкерс», а не остался в «Мэверикс».
Джеймс говорил, что хотел побороться за титул бок о бок с Дончичем. Так что Леброн может и задержаться. Потенциально у них может получиться отличная связка. Лука хорошо видит площадку. Посмотрим», – поделился мыслями защитник «Зенита».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем