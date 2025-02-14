Алексей Швед об обмене Луки Дончича: «Для него только плюс, что он перешел в «Лейкерс»

Алексей Швед прокомментировал ситуацию вокруг Луки Дончича.

Словенский разыгрывающий был обменян в «Лейкерс» из «Далласа » на центрового Энтони Дэвиса.

«Не сказал бы, что пристально слежу за этой историей. Скажу лишь, что Лука – крутой игрок. Не знаю, что произошло у него с руководством «Далласа», но в Лос-Анджелесе у него все будет отлично. Болельщики его любят, отличный город для жизни. Думаю, для него только плюс, что он перешел в «Лейкерс », а не остался в «Мэверикс».

Джеймс говорил, что хотел побороться за титул бок о бок с Дончичем. Так что Леброн может и задержаться. Потенциально у них может получиться отличная связка. Лука хорошо видит площадку. Посмотрим», – поделился мыслями защитник «Зенита ».