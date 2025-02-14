Зубков, Швед и Белянков – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 10-13 февраля вошли Андрей Зубков (МБА-МАИ ), Алексей Швед («Зенит »), Евгений Белянков («Уралмаш»), Душан Беслач («Автодор») и Айзейя Уэйли («Локомотив-Кубань»).