Брэд Стивенс не заинтересован в должности главного тренера Индианы в NCAA

Брэд Стивенс отреагировал на слухи о возможном уходе из «Селтикс».

Президент «Бостона » заявил, что не будет претендовать на должность главного тренера команды университета Индиана, которая станет вакантной в межсезонье в связи с решением Майка Вудсона покинуть пост.

«Я очень ценю то, что представляю «Селтикс», и люблю людей, с которыми работаю каждый день», – заявил глава офиса действующих чемпионов НБА .

В 2010 и 2011 годах уроженец штата Индиана дважды подряд выводил команду Батлера в финальные игры NCAA .