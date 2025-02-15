Брэд Стивенс не заинтересован в должности главного тренера Индианы в NCAA
Брэд Стивенс отреагировал на слухи о возможном уходе из «Селтикс».
Президент «Бостона» заявил, что не будет претендовать на должность главного тренера команды университета Индиана, которая станет вакантной в межсезонье в связи с решением Майка Вудсона покинуть пост.
«Я очень ценю то, что представляю «Селтикс», и люблю людей, с которыми работаю каждый день», – заявил глава офиса действующих чемпионов НБА.
В 2010 и 2011 годах уроженец штата Индиана дважды подряд выводил команду Батлера в финальные игры NCAA.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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