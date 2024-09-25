Брэд Стивенс о Хорфорде и Холидэе: «Никто в НБА не сможет превзойти «Селтикс» по влиянию, которое оказывают ветераны»

Брэд Стивенс отдал должное Элу Хорфорду и Дрю Холидэю.

По словам президента «Селтикс», 38-летний «большой» и 34-летний защитник прекрасно справляются с ролями ветеранов, которые следят за порядком в раздевалке и микроклиматом в коллективе.

«Никто в НБА не сможет превзойти «Селтикс» по влиянию, которое оказывают ветераны. Если вы хотите поговорить на эту тему, то нас просто невозможно превзойти в данном аспекте. Потому что эти двое [Хорфорд и Холидей] просто лучше всех», – считает Стивенс .