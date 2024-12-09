Форвард «Бостона» Джордан Уолш попросил разрешения сыграть за фарм-клуб в свой выходной

Джордан Уолш получает ограниченное игровое время в ротации «Селтикс».

20-летний форвард был выбран 38-м на драфте-2023 НБА и провел большую часть прошлого сезона в лиге развития. На второй год в лиге он присоединился к основной команде и набирает 1,3 очка и 1,1 подбора за 9 минут в среднем.

«Когда его вызывают, он всегда отлично справляется. Дело не в наборе очков, а во влиянии на игру», – похвалил молодого баскетболиста Дрю Холидэй .

После поражения от «Мемфиса» игроки получили выходной. Джордан Уолш спросил тренера по развитию о возможности сыграть за фарм-клуб «Бостона » в Портленде.

«Брэд Стивенс позвонил мне и спросил, правда ли я хочу поехать. Я спросил, могу ли быстро отлучиться на этот матч, и он сказал: «Конечно», – рассказал форвард.

Вместе с Уолшем на матч отправились директор по развитию игроков Крэйг Лушенат и тренер Нана Фулланд, также пожертвовавшие выходным.

Уолш набрал 20 очков, 5 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот и 1 перехват, реализовав 3 из 7 трехочковых.

«Он был феноменален – его уверенность, заслоны, защита. Мне очень понравилось иметь его на площадке, его работа в авгусе и сентябре отразилась на качестве его игры.

Я был очень вдохновлен его желанием играть и быть частью процесса», – заявил главный тренер фарм-клуба Тайлер Лэшбрук.

«Я бы просто сидел дома и ничего не делал. Этот вариант гораздо лучше», – заявил Уолш.