Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди – на 2-й строчке

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Стефон Касл сохранил свое место, несмотря на перевод на скамейку из-за прихода Де’Аарона Фокса. Касл обновил рекорд карьеры (33 очка) в матче с «Шарлотт».

Зак Иди набрал 13 очков и 15 подборов в первом матче в родном Торонто.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: