Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди – на 2-й строчке
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Стефон Касл сохранил свое место, несмотря на перевод на скамейку из-за прихода Де’Аарона Фокса. Касл обновил рекорд карьеры (33 очка) в матче с «Шарлотт».
Зак Иди набрал 13 очков и 15 подборов в первом матче в родном Торонто.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1);
Зак Иди («Мемфис», 3);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 2);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 4);
Келел Уэйр («Майами», 5)
Закари Рисаше («Атланта», 7);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 9);
Алекс Сарр («Вашингтон», 6);
Айзейя Коллиер («Юта», 10);
Тристан да Силва («Орландо», 8).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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