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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди – на 2-й строчке

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Стефон Касл сохранил свое место, несмотря на перевод на скамейку из-за прихода Де’Аарона Фокса. Касл обновил рекорд карьеры (33 очка) в матче с «Шарлотт».

Зак Иди набрал 13 очков и 15 подборов в первом матче в родном Торонто.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», предыдущее место – 1);

  2. Зак Иди («Мемфис», 3);

  3. Джейлен Уэллс («Мемфис», 2);

  4. Ив Мисси («Новый Орлеан», 4);

  5. Келел УэйрМайами», 5)

  6. Закари Рисаше («Атланта», 7);

  7. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 9);

  8. Алекс Сарр («Вашингтон», 6);

  9. Айзейя Коллиер («Юта», 10);

  10. Тристан да Силва («Орландо», 8).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЮта
logoМайами
logoНовый Орлеан
logoИв Мисси
logoАйзейя Коллиер
logoМемфис
logoТристан да Силва
logoКарлтон Кэррингтон
logoКелел Уэйр
logoСтефон Касл
logoОрландо
logoСан-Антонио
Джейлен Уэллс
logoЗак Иди
logoЗаккари Рисаше
logoАлександр Сарр
logoВашингтон
logoАтланта
logoНБА
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