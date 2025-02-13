Генменеджер «Юты» Джастин Заник об обмене Луки Дончича: «Мы с коллегами согласны, что это был «подарок»
«Юта» стала 3-м участником сделки по переходу суперзвезды в «Лейкерс».
«Роб Пелинка на пресс-конференции сказал, что это был «подарок». И мы с коллегами с этим согласны.
Нико отлично работает в «Далласе». У них определенно были свои причины. Они хотели улучшить свою защиту, получили игрока из Топ-15 и действовали в своих интересах.
С новыми налоговыми правилами крупные обмены потребовали участия 3-4 команд. Мы поучаствовали в двух таких сделках. У нас было место в платежке. Мы получили активы практически бесплатно, и это сделала бы любая другая команда.
Этот обмен, безусловно, многое изменил в Западной конференции. Я бы переживал по этому поводу гораздо сильнее, если бы «Юта» была среди лидеров. Если бы мы стремились в плей-офф, я бы пытался понять, что происходит.
Не могу припомнить подобного обмена, в котором речь не шла о свободном агенте. Мы говорим о 25-летней глобальной суперзвезде. Не просто об одном из лучших игроков лиги, а о человеке, который открывает вам дорогу на мировые рынки», – заключил генеральный менеджер «Джаз».
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