Генменеджер «Юты» Джастин Заник об обмене Луки Дончича: «Мы с коллегами согласны, что это был «подарок»

Джастин Заник прокомментировал обмен Луки Дончича.

«Юта» стала 3-м участником сделки по переходу суперзвезды в «Лейкерс ».

«Роб Пелинка на пресс-конференции сказал, что это был «подарок». И мы с коллегами с этим согласны.

Нико отлично работает в «Далласе ». У них определенно были свои причины. Они хотели улучшить свою защиту, получили игрока из Топ-15 и действовали в своих интересах.

С новыми налоговыми правилами крупные обмены потребовали участия 3-4 команд. Мы поучаствовали в двух таких сделках. У нас было место в платежке. Мы получили активы практически бесплатно, и это сделала бы любая другая команда.

Этот обмен, безусловно, многое изменил в Западной конференции. Я бы переживал по этому поводу гораздо сильнее, если бы «Юта» была среди лидеров. Если бы мы стремились в плей-офф, я бы пытался понять, что происходит.

Не могу припомнить подобного обмена, в котором речь не шла о свободном агенте. Мы говорим о 25-летней глобальной суперзвезде. Не просто об одном из лучших игроков лиги, а о человеке, который открывает вам дорогу на мировые рынки», – заключил генеральный менеджер «Джаз».