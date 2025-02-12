Саша Дончич об обмене сына: «Законное право каждой команды обменивать игроков, если они ими недовольны»
Отец Луки Дончича изменил свое отношение к обмену сына в «Лейкерс».
«Что касается этого обмена, кажется, что это произошло год назад. Мы с Лукой уже забыли об этом. Злоба прошла. Это был шок, но в конце концов, это законное право каждой команды обменивать своих игроков, если они ими недовольны.
Ладно, что произошло, то произошло. Жизнь продолжается. Лука очень быстро адаптировался. Конечно, «Лейкерс» позаботились о том, чтобы ему было комфортно в этой среде. Обмен давно забыт, так что все движется дальше», – сказал отец разыгрывающего «Лейкерс» Саша Дончич.
Ранее Саша Дончич резко высказался в адрес «Далласа».
«Лицемерие «Далласа» задело меня лично. Лука совершенно не заслужил такого. Я знаю, что он многим жертвовал», – сказал Саша Дончич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Streamable
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