Саша Дончич об обмене сына: «Законное право каждой команды обменивать игроков, если они ими недовольны»

Отец Луки Дончича изменил свое отношение к обмену сына в «Лейкерс».

«Что касается этого обмена, кажется, что это произошло год назад. Мы с Лукой уже забыли об этом. Злоба прошла. Это был шок, но в конце концов, это законное право каждой команды обменивать своих игроков, если они ими недовольны.

Ладно, что произошло, то произошло. Жизнь продолжается. Лука очень быстро адаптировался. Конечно, «Лейкерс» позаботились о том, чтобы ему было комфортно в этой среде. Обмен давно забыт, так что все движется дальше», – сказал отец разыгрывающего «Лейкерс» Саша Дончич.

Ранее Саша Дончич резко высказался в адрес «Далласа».

«Лицемерие «Далласа» задело меня лично. Лука совершенно не заслужил такого. Я знаю, что он многим жертвовал», – сказал Саша Дончич.