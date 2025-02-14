Стив Керр: «Джимми Батлер – универсальный игрок. Методичный, держит все под контролем»
Стив Керр описал впечатления от Джимми Батлера.
«С ним все серьезно. Это универсальный баскетболист, методичный, все держит под контролем, играет в своем ритме, не совершает потери, понимает игру и добивается штрафных.
Отлично завершает атаки, но не в традиционном смысле, как Кевин Дюрэнт, который может положить 4 средних броска подряд, а в разностороннем плане. Встать на линию штрафных, отдать нужный пас, обеспечить партнеру хорошую позицию, отработать в защите, взять подбор. Фантастический игрок», – признался главный тренер «Уорриорз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем