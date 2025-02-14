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Стив Керр: «Джимми Батлер – универсальный игрок. Методичный, держит все под контролем»

Стив Керр описал впечатления от Джимми Батлера.

«С ним все серьезно. Это универсальный баскетболист, методичный, все держит под контролем, играет в своем ритме, не совершает потери, понимает игру и добивается штрафных.

Отлично завершает атаки, но не в традиционном смысле, как Кевин Дюрэнт, который может положить 4 средних броска подряд, а в разностороннем плане. Встать на линию штрафных, отдать нужный пас, обеспечить партнеру хорошую позицию, отработать в защите, взять подбор. Фантастический игрок», – признался главный тренер «Уорриорз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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