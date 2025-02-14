Стеф Карри об отношениях со Стивом Керром: «Перед нами новые задачи, мы общаемся чаще, чем когда-либо»

Стеф Карри прокомментировал отношения с главным тренером.

«Наш совместный опыт привел к уровню доверия, который продолжает углубляться все последние 10 лет.

В этом сезоне и в прошлом мы чаще общаемся, чем когда-либо раньше.

Перед нами стоят новые задачи. Это привело к необходимости постоянного обмена мнениями.

Недавно он сломал свой планшет. Я давно этого ждал. Мне это нужно. Видеть эти эмоции. Все становится сложнее, но с этим нужно смириться», – заключил разыгрывающий.

«Мои взаимоотношения со Стефом – одна из самых важных частей моей работы. Никогда раньше нам не приходилось так подробно все обсуждать. Нам это не было нужно, мы редко штурмовали проблемы вместе. Отношения были отличными, но никогда не заходили в эту область.

Все изменилось в последние два года. У нас общая цель – завершить этот путь по-настоящему правильно. Для Стефа и для организации», – поделился Стив Керр .