Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «Человек, который меняет целый клуб. У нас снова появилась вера»

Дрэймонд Грин рассказал, как сказался на «Уорриорз» переход Джимми Батлера.

Калифорнийцы выдали результат 3-1 после обмена 36-летнего защитника, одержав победу над «Хьюстоном» в четверг.

«Человек, который меняет целый клуб.

Он делал это везде, куда бы ни пошел, и он помогает возродить то, что есть у нас. После его появления в этой команде снова появилась вера. День и ночь по сравнению с тем, что было раньше», – заявил форвард «воинов».