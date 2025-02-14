Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «Человек, который меняет целый клуб. У нас снова появилась вера»
Дрэймонд Грин рассказал, как сказался на «Уорриорз» переход Джимми Батлера.
Калифорнийцы выдали результат 3-1 после обмена 36-летнего защитника, одержав победу над «Хьюстоном» в четверг.
«Человек, который меняет целый клуб.
Он делал это везде, куда бы ни пошел, и он помогает возродить то, что есть у нас. После его появления в этой команде снова появилась вера. День и ночь по сравнению с тем, что было раньше», – заявил форвард «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем