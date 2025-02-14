Стив Керр: «Зачем Кевину Дюрэнту возвращаться и снова проходить через все это?»
Стив Керр прокомментировал отказ Кевина Дюрэнта от вовзращения в «Уорриорз».
«Голден Стэйт» спрашивал «Финикс» о возможности обмена форварда, однако отрицательная реакция игрока прекратила обсуждение этой сделки.
«Не удивлен, что Кевин Дюрэнт не хочет повторить свой переход сюда. Ему здорово досталось, пришлось выслушать кучу всякой чепухи о том, что он «пассажир» и тому подобное.
А он взял два титула MVP финала подряд. И его все равно критикуют.
Зачем ему переживать это снова?», – заключил Керр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
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