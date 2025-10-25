Вембаньяма набрал 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов в победном матче с «Пеликанс»

Виктор Вембаньяма выдал еще один мощный перфоманс.

Во встрече с «Новым Орлеаном » (120:116 ОТ) француз записал на свой счет 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов.

Как и в первом матче нового регулярного чемпионата, француз обошелся без потерь. За 32 минуты лидер «Сан-Антонио » также набрал 2 передачи и 1 перехват при 13/23 с игры и 3/4 с линии.