Вембаньяма набрал 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов в победном матче с «Пеликанс»
Виктор Вембаньяма выдал еще один мощный перфоманс.
Во встрече с «Новым Орлеаном» (120:116 ОТ) француз записал на свой счет 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов.
Как и в первом матче нового регулярного чемпионата, француз обошелся без потерь. За 32 минуты лидер «Сан-Антонио» также набрал 2 передачи и 1 перехват при 13/23 с игры и 3/4 с линии.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2249 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости