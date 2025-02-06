Ян Веселы пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена
Ян Веселы выбыл из строя как минимум на два месяца.
Центровой «Барселоны» с начала января испытывает проблемы из-за остеохондральной травмой правого колена. Клуб объявил, что чешский бигмен пропустит как минимум 8–10 недель и будет проходить консервативное лечение.
В этом сезоне 34-летний Веселы принял участие в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 9,4 очка, делая 3,9 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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