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Жоан Пеньярройя на критику судей со стороны Эргина Атамана: «Некоторые его игроки не должны были закончить матч на площадке»

Жоан Пеньярройя не согласился со словами Эргина Атамана.

Главный тренер «Панатинаикоса» был недоволен большим количеством фолов в нападении со стороны своей команды, посчитав судейство предвзятым.

«Он отлично делает свою работу, но я не понимаю, что за игру он смотрел. У нас схожее количество фолов. Надо пересмотреть вторую половину, потому что некоторые из его игроков, насчет замечаний к которым он жаловался, не должны были вообще закончить матч на площадке. Он отмечал, что звезды должны быть защищены от грубой игры, и я с ним согласен в этом. Кевина Пантера можно было и поберечь.

У него есть свое мнение, но я считаю, что судейство не сыграло никакой роли в исходном результате. Мы заслуживали победу», – заключил главный тренер Барселоны.

«Барселона» победила со счетом 82:73 и находится в середине турнирной таблицы Евролиги с результатом 12-9.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБарселона
logoПанатинаикос
Эргин Атаман
судьи
Жоан Пеньярройя
Кевин Пантер
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