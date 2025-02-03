«Барселона» рассматривает возможность замены главного тренера Жоана Пеньярройи

Будущее Жоана Пеньярройи в «Барселоне» под угрозой.

Клуб проводит невыразительный сезон. Команда идет на 8-х местах в Евролиге (13-11) и в национальном чемпионате (10-9).

Ранее считалось, что продолжение сотрудничества с 55-летним специалистом может завершиться в случае непопадания «Барселоны» в состав участников Кубка Короля Испании. Пеньярройя справился с этой задачей, но, по сообщению инсайдера Маттео Андреани, организация продолжает рассматривать возможность замены главного тренера.

Испанец начал работу с командой этим летом после отставки Рожера Гримау в связи с неудовлетворительными результатами прошлого сезона.