У Уокера Кесслера повреждение большого пальца руки

Уокер Кесслер выбыл из строя из-за повреждения .

Центровой «Юты» пропустил матч против «Клипперс» (116:120 ОТ) в четверг из-за растяжения связок большого пальца левой руки.

В 42 встречах сезона Кесслер в среднем набирает 11,3 очка, 11,8 подбора, 2,4 блок-шота и 1,5 передачи за игру.