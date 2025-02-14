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У Уокера Кесслера повреждение большого пальца руки

Уокер Кесслер выбыл из строя из-за повреждения .

Центровой «Юты» пропустил матч против «Клипперс» (116:120 ОТ) в четверг из-за растяжения связок большого пальца левой руки.

В 42 встречах сезона Кесслер в среднем набирает 11,3 очка, 11,8 подбора, 2,4 блок-шота и 1,5 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Лоу Мюррэя
logoУокер Кесслер
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