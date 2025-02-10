Леброн Джеймс и Лука Дончич значатся в списке травмированных с пометкой «под вопросом» перед игрой с «Джаз»

Лука Дончич все ближе к дебюту в составе «Лейкерс».

Лидер команды Леброн Джеймс и звездный новобранец значатся в списке травмированных «озерников» с пометкой «под вопросом» перед матчем с «Ютой» в понедельник.

Джеймс пропустил предыдущую встречу с «Индианой» из-за проблем со стопой, а Дончич не играет с конца декабря из-за повреждения мышцы.

Изменение на статус «под вопросом» показывает, что оба имеют неплохие шансы сыграть против «Джаз».