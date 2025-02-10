Лука Дончич и Леброн Джеймс, скорее всего, примут участие в игре с «Ютой»

«Лейкерс» обновили данные по доступным игрокам.

Новобранец команды разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс должны принять участие во встрече с «Ютой» по результатам предматчевой тренировки. Их статус изменился на «вероятно».

Дончич не играл с конца декабря из-за травмы икроножной мышцы. Матч с «Ютой» станет дебютным для защитника в составе «Лейкерс ».