Лука Дончич и Леброн Джеймс, скорее всего, примут участие в игре с «Ютой»
«Лейкерс» обновили данные по доступным игрокам.
Новобранец команды разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс должны принять участие во встрече с «Ютой» по результатам предматчевой тренировки. Их статус изменился на «вероятно».
Дончич не играл с конца декабря из-за травмы икроножной мышцы. Матч с «Ютой» станет дебютным для защитника в составе «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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