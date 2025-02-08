Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил пропустили матч с «Ютой» из-за травм
«Санз» провели очередную встречу без двух звезд.
Форварды «Финикса» Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил не вышли на площадку в матче с «Ютой» (135:127).
Оба игрока фигурировали в многочисленных слухах по возможному обмену перед дедлайном.
Дюрэнт (повреждение голеностопа) пропустил вторую игру подряд, а Бил (палец ноги) был замечен хромающим под занавес предыдущей встречи команды против «Тандер».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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