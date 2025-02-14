«Филадельфия» заключила полноценный контракт с Джаредом Батлером

«Филадельфия» перевела игрока на полноценный контракт.

Выступавший ранее на условиях двустороннего соглашения разыгрывающий Джаред Батлер (24 года, 191 см) получил от клуба стандартный 2-летний контракт.

С момента присоединения к «Сиксерс» в результате обмена из «Уизардс» на прошлой неделе Батлер в среднем набирал 10,0 очка и 4,7 передачи в 3 матчах.