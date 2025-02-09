«Филадельфия» конвертировала двусторонний контракт Джастина Эдвардса в стандартный
Джастин Эдвардс укрепит свое положение в «Сиксерс».
Форвард (21 год, 203 см) подписал двусторонний контракт с «Филадельфией» этим летом и набирал 8,1 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи в среднем.
Эдвардс выходил в стартовой пятерке в последних 7 матчах, набирая 10,3 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи при 42,9% реализации дальних бросков.
Форвард подписал стандартное соглашение с командой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Диджованни
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем