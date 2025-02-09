«Филадельфия» конвертировала двусторонний контракт Джастина Эдвардса в стандартный

Джастин Эдвардс укрепит свое положение в «Сиксерс».

Форвард (21 год, 203 см) подписал двусторонний контракт с «Филадельфией» этим летом и набирал 8,1 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи в среднем.

Эдвардс выходил в стартовой пятерке в последних 7 матчах, набирая 10,3 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи при 42,9% реализации дальних бросков.

Форвард подписал стандартное соглашение с командой.