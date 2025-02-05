Кеньон Мартин-младший перейдет в «Детройт»
«Филадельфия» обменяет Кеньона Мартина-младшего в «Детройт».
«Сиксерс» отправят форварда Кеньона Мартина-младшего и два драфт-пика второго раунда в «Детройт», сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи. Таким образом «Сиксерс» опустятся ниже порога налога на роскошь.
«Пистонс» получат выбор «Милуоки» на драфте 2027 года и выбор «Далласа» 2031 года.
Контракт Мартина рассчитан до конца сезона-2025/26, за который он заработает 8 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем