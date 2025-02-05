Кеньон Мартин-младший перейдет в «Детройт»

«Филадельфия» обменяет Кеньона Мартина-младшего в «Детройт».

«Сиксерс» отправят форварда Кеньона Мартина-младшего и два драфт-пика второго раунда в «Детройт », сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи. Таким образом «Сиксерс» опустятся ниже порога налога на роскошь.

«Пистонс» получат выбор «Милуоки» на драфте 2027 года и выбор «Далласа» 2031 года.

Контракт Мартина рассчитан до конца сезона-2025/26, за который он заработает 8 млн долларов.