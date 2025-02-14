Шакил О′Нил выругался в прямом эфире: «Нас же все равно увольняют!»

Шакил О′Нил позволил себе вольность во время эфира .

В перерыве матча «Миннесота» – «Оклахома» на TNT легендарный центровой, а ныне телеведущий пробежался до видеотабло вместе с коллегой Чарльзом Баркли. Знаменитые экс-баскетболисты поддерживают эту традицию уже много лет.

Момент также происходил перед живой аудиторией в студии в Сан-Франциско, где пройдет Матч звезд НБА .

Вернувшись к столику, Шак воскликнул: «Как сказал Маршон Линч, я просто выдохся. Нас все равно уволят, Эрни, так что к черту это все!»

TNT теряет права на НБА со следующего сезона, шоу Inside The NBA переезжает на ESPN.