Шакил О′Нил выругался в прямом эфире: «Нас же все равно увольняют!»
Шакил О′Нил позволил себе вольность во время эфира .
В перерыве матча «Миннесота» – «Оклахома» на TNT легендарный центровой, а ныне телеведущий пробежался до видеотабло вместе с коллегой Чарльзом Баркли. Знаменитые экс-баскетболисты поддерживают эту традицию уже много лет.
Момент также происходил перед живой аудиторией в студии в Сан-Франциско, где пройдет Матч звезд НБА.
Вернувшись к столику, Шак воскликнул: «Как сказал Маршон Линч, я просто выдохся. Нас все равно уволят, Эрни, так что к черту это все!»
TNT теряет права на НБА со следующего сезона, шоу Inside The NBA переезжает на ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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