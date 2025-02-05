Шакил О’Нил: «Толстый Лука превосходит 99,9% защитников НБА»

Шакил О’Нил оценил физическую готовность Луки Дончича.

Легендарный игрок во время эфира заявил, что не обеспокоен формой новобранца «Лейкерс ».

«Он не выглядит человеком не в форме, как по мне. Когда вы говорите, «не в форме», он что, толстый? У него должны быть эти шесть кубиков пресса? Или мы говорим о жире на теле?

Один из моих лучших друзей только что сказал мне: «Толстый Лука превосходит 99,9% всех защитников НБА », – произнес телеведущий.