Шакил О’Нил, Стеф Карри, Джейлен Браун и Грэйди Дик – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
Представлен новый выпуск Shaqtin’ a Fool.
Главными героями рубрики курьезных моментов на этой неделе стали Шакил О’Нил, Стеф Карри («Голден Стэйт»), Джейлен Браун («Бостон») и Грэйди Дик («Торонто»). О’Нил сначала отказывался произносить фамилию защитника «Рэпторс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on TNT
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