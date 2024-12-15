Видео
0

Шакил О’Нил, Стеф Карри, Джейлен Браун и Грэйди Дик – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Представлен новый выпуск Shaqtin’ a Fool.

Главными героями рубрики курьезных моментов на этой неделе стали Шакил О’Нил, Стеф Карри («Голден Стэйт»), Джейлен Браун («Бостон») и Грэйди Дик («Торонто»). О’Нил сначала отказывался произносить фамилию защитника «Рэпторс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on TNT
logoДжейлен Браун
logoСтефен Карри
logoШакил О′Нил
logoГрэйди Дик
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Пул и Кайл Кузма – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
1215 марта, 11:56Видео
Кэндис Паркер не включила Шакила О’Нила в пятерку всех времен. Легендарный центровой отреагировал в эфире
146 марта, 08:54Видео
Танасис Адетокумбо – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
516 февраля, 10:50Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Марк Стейн: «Наггетс» нацелены на работу на рынке. Но их опции очень ограничены без задействования Майкла Портера»
10 минут назад
«Лейкерс» продали рекордные для новичков НБА более 500 тысяч маек Бронни Джеймса, заработав более 50 миллионов долларов (Marca)
954 минуты назадФото
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет новосибирское «Динамо»
сегодня, 07:47
ACB. «Мурсия» сыграет с «Валенсией», «Сарагоса» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 07:09
Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит», ЦСКА – МБА-МАИ, УНИКС сыграет с «Пари НН»
сегодня, 06:59
Джейлен Джонсон и Яннис Адетокумбо – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:20Видео
Кубок НБА. 1/2 финала. 32 очка Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Атланту», 32 очка Гилджеса-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Хьюстон»
36сегодня, 06:12
Айзейя Хартенштайн о стычке Кэйсона Уоллеса: «Мне очень понравилось. Уже взял его штраф на себя»
2сегодня, 06:10
Кэйсон Уоллес и Алперен Шенгюн сцепились в концовке матча «Оклахома» – «Хьюстон»
1сегодня, 05:52Видео
Участие Леброна Джеймса в матче с «Мемфисом» под вопросом
сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Хапоэля Иерусалим» Ноам Доврат подвернул голеностоп и пропустит 2 недели
сегодня, 07:58
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» встретится с «Будучностью»
сегодня, 07:41
Чемпионат Греции. «Панионис» примет «Олимпиакос», «Лаврион» – «Панатинаикос»
сегодня, 07:36
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж», «Нанси» – «Виллербан»
сегодня, 07:28
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» примет «Тренто», «Виртус» сыграет с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 07:21
Чемпионат Турции. «Дарушафака» встретится с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Бахчешехир»
сегодня, 07:16
Бывший тренер Леброна Джеймса: «Вот черт, он все-таки не бог!»
4сегодня, 06:33
Шэй Гилджес-Александер: «Лас-Вегас – баскетбольный город. Круто тут играть»
сегодня, 05:24
Чемпионат Италии. «Дертона» обыграла «Венецию», «Скафати» победил «Пистою» в овертайме
вчера, 22:30
ACB. «Манреса» проиграла «Андорре», «Уникаха» уступила «Гран-Канарии»
вчера, 22:21
Рекомендуем