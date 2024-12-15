Шакил О’Нил, Стеф Карри, Джейлен Браун и Грэйди Дик – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Представлен новый выпуск Shaqtin’ a Fool.

Главными героями рубрики курьезных моментов на этой неделе стали Шакил О ’Нил, Стеф Карри («Голден Стэйт»), Джейлен Браун («Бостон») и Грэйди Дик («Торонто»). О’Нил сначала отказывался произносить фамилию защитника «Рэпторс».