Шэй Гилджес-Александер представил первую модель именных кроссовок
У Шэя Гилджес-Александера появились именные кроссовки.
Защитник «Оклахомы» представил первую модель персональной линейки от Converse под названием SHAI 001.
Канадец стал 10-м игроком в истории НБА, получившим именную обувь от Converse. Ожидается, что он впервые сыграет в новых кроссовках на Матче звезд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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