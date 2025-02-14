Шэй Гилджес-Александер представил первую модель именных кроссовок

У Шэя Гилджес-Александера появились именные кроссовки.

Защитник «Оклахомы» представил первую модель персональной линейки от Converse под названием SHAI 001.

Канадец стал 10-м игроком в истории НБА, получившим именную обувь от Converse. Ожидается, что он впервые сыграет в новых кроссовках на Матче звезд.