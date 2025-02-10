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Трэй Янг заменит Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд

Адам Сильвер выбрал замену Яннису Адетокумбо.

Форвард «Милуоки» пропустит Матч всех звезд из-за травмы бедра. Вместо него представлять Восток будет разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.

Адетокумбо был выбран Чарльзом Баркли в свою команду. Кроме него в состав вошли: Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Паскаль Сиакам, Алперен Шенгюн и Карл-Энтони Таунс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
logoНикола Йокич
logoЯннис Адетокумбо
logoАтланта
logoШэй Гилджес-Александер
logoАдам Сильвер
logoПаскаль Сиакам
logoКарл-Энтони Таунс
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Баскетбол - фото
logoВиктор Вембаньяма
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