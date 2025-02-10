Трэй Янг заменит Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд

Адам Сильвер выбрал замену Яннису Адетокумбо.

Форвард «Милуоки » пропустит Матч всех звезд из-за травмы бедра. Вместо него представлять Восток будет разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг .

Адетокумбо был выбран Чарльзом Баркли в свою команду. Кроме него в состав вошли: Никола Йокич , Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Паскаль Сиакам, Алперен Шенгюн и Карл-Энтони Таунс.