Джордж Карл считает, что Йокич должен опережать ШГА в гонке за MVP: «У него не бывает плохих матчей»
Джордж Карл считает, что Никола Йокич должен быть на 1-м месте в гонке за MVP.
В последнем выпуске рейтинга официального сайта НБА центрового «Наггетс» опережает защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер.
«ШГА потрясающий, но у него бывают плохие игры.
У Йокича не бывает плохих матчей, и он входит в Топ-10 лучших игроков всех времен!
Усталость от голосования и слишком много случайных людей – это реальная проблема при выявлении лучших!» – написал бывший тренер НБА в соцсети Х.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джорджа Карла
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