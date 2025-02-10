Джордж Карл считает, что Йокич должен опережать ШГА в гонке за MVP: «У него не бывает плохих матчей»

Джордж Карл считает, что Никола Йокич должен быть на 1-м месте в гонке за MVP.

В последнем выпуске рейтинга официального сайта НБА центрового «Наггетс» опережает защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер .

«ШГА потрясающий, но у него бывают плохие игры.

У Йокича не бывает плохих матчей, и он входит в Топ-10 лучших игроков всех времен!

Усталость от голосования и слишком много случайных людей – это реальная проблема при выявлении лучших!» – написал бывший тренер НБА в соцсети Х.