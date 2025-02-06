Шэй Гилджес-Александер 3-й раз в сезоне взял планку в 50 очков в победной игре с «Финиксом»

Шэй Гилджес-Александер снова отличился в игре с «Санз».

«Оклахома» одержала крупную победу у себя дома (140:109).

Защитник в 3-й раз в сезоне набрал 50 очков и более и стал 9-м в истории, кому это удавалось на отрезке в 7 матчей.

На счету игрока 50 очков, 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Он реализовал 18 из 29 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 11 из 12 штрафных.

Матч прошел без участия форварда Кевина Дюрэнта . Самым результативным в «Санз» стал защитник Брэдли Бил , набравший 25 очков со скамейки.