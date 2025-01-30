52 очков Шэя Гилджеса-Александера не хватило для победы над «Голден Стэйт»
Шэй Гилджес-Александер снова взял планку в 50 очков.
Это произошло уже во второй раз в январе. Гилджес-Александер установил рекорд карьеры в 54 очка неделю назад в матче с «Ютой».
Несколько игр с 50 и более очками сделали защитника первым игроком в лиге в рамках нынешнего сезона с подобным показателем, 3-м в истории «Тандер» и первым канадским баскетболистом.
«Оклахома» уступила «Уорриорз» со счетом 109:116.
Разыгрывающий закончил матч со статистической линейкой в 52 очка, 3 подбора и 4 передачи, реализовав 16 из 29 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 18 из 21 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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