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Гилджес-Александер набрал 35 очков и 5 подборов во встрече с «Блэйзерс». Он лидирует в сезоне НБА по матчам с 30 и более очками

Шэй Гилджес-Александер помог «Оклахоме» выиграть у «Портленда».

Лидер «Тандер» набрал 35 очков, 5 подборов и 3 перехвата во встрече с «Блэйзерс» (118:108).

За 37 минут Шэй реализовал 12 из 25 с игры и 9 из 9 с линии.

Канадец лидирует в сезоне НБА по матчам с 30 и более очками (27). Он в 14-й раз подряд набирает как минимум 25 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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