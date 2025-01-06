Кайри Ирвинг пропустит 1-2 недели из-за проблем со спиной

«Мэверикс» потеряли Кайри Ирвинга из-за проблем со здоровьем .

Защитник «Далласа », как ожидается, пропустит 1-2 недели из-за межпозвоночной грыжи.

Техасский клуб уже играет без Луки Дончича, который выбыл как минимум на месяц с повреждением мышцы.