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Кайри Ирвинг пропустит 1-2 недели из-за проблем со спиной

«Мэверикс» потеряли Кайри Ирвинга из-за проблем со здоровьем .

Защитник «Далласа», как ожидается, пропустит 1-2 недели из-за межпозвоночной грыжи.

Техасский клуб уже играет без Луки Дончича, который выбыл как минимум на месяц с повреждением мышцы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
травмы
logoКайри Ирвинг
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