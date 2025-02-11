Брайан Уиндхорст: «У «Далласа» нет права на ошибку, они полностью зависят от здоровья Кайри Ирвинга»

Брайан Уиндхорст оценил положение «Мэверикс».

«Не то, чего они ожидали. У команды были проблемы до обмена Луки Дончича в его отсутствие. Они шли с результатом 9-15 без него. Тяжело представить, что они будут в порядке без Энтони Дэвиса .

У них очень солидная глубина на позиции центрового. Но два из них травмированы. Дерек Лайвли – надолго. Им очень не везет с точки зрения травм.

Теперь основным становится вопрос здоровья Кайри Ирвинга . Он недавно пропустил некоторое время из-за межпозвоночной грыжи. Его состояние теперь жизненно важно.

Не осталось права на ошибку. На этой неделе они встречаются с «Уорриорз», которые пока позади, но постараются их в ближайшем будущем догнать», – заключил эксперт ESPN.