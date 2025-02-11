Брайан Уиндхорст: «У «Далласа» нет права на ошибку, они полностью зависят от здоровья Кайри Ирвинга»
Брайан Уиндхорст оценил положение «Мэверикс».
«Не то, чего они ожидали. У команды были проблемы до обмена Луки Дончича в его отсутствие. Они шли с результатом 9-15 без него. Тяжело представить, что они будут в порядке без Энтони Дэвиса.
У них очень солидная глубина на позиции центрового. Но два из них травмированы. Дерек Лайвли – надолго. Им очень не везет с точки зрения травм.
Теперь основным становится вопрос здоровья Кайри Ирвинга. Он недавно пропустил некоторое время из-за межпозвоночной грыжи. Его состояние теперь жизненно важно.
Не осталось права на ошибку. На этой неделе они встречаются с «Уорриорз», которые пока позади, но постараются их в ближайшем будущем догнать», – заключил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
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