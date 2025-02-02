«Хапоэль Тель-Авив» отстранил Патрика Беверли за насмешки над Димитрисом Итудисом
«Хапоэль Тель-Авив» официально объявил об отстранении защитника Патрика Беверли до дальнейшего уведомления.
У американского защитника возникли разногласия с главным тренером команды Димитрисом Итудисом после вчерашнего поражения в израильской лиге от «Хапоэля Беэр-Шева» со счетом 82:83. Беверли отыграл в матче девять минут, после чего был отправлен на скамейку запасных.
По окончании встречи Итудиса спросили, почему Беверли не играл во второй половине, на что тот ответил: «Потому что я тренер. Это мое решение, и я не обязан его объяснять».
Позже Беверли отреагировал в социальных сетях, опубликовав смеющиеся эмодзи, по-видимому, выражая свое несогласие с решением.
На данный момент клуб решил не включать Беверли в состав на решающий матч Еврокубка против «Ульма». Позже на этой неделе будет принято решение относительно его участия в полуфинале Кубка Израиля против «Маккаби Тель-Авив» в следующий понедельник.
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