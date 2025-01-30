Кавай Ленард установил на заднем дворе кольцо НБА, которое забрал домой после победы «Торонто» в чемпионате

Кавай Ленард забрал домой кольцо после победы «Рэпторс» в чемпионате 2019 года.

Об этом рассказал бывший одноклубник Ленарда Патрик Беверли.

«Я смотрю на его баскетбольное кольцо и вижу, что это не обычное баскетбольное кольцо, а настоящее кольцо НБА. Я спрашиваю: «Ты что, взял его из зала?»

Он говорит: «Это чемпионское кольцо, с которым мы выиграли чемпионат в «Торонто». Я попросил их дать мне это кольцо и установил его на заднем дворе», – рассказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».