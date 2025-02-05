Патрик Беверли об обмене Луки Дончича: «Даллас» ограбили»
Патрик Беверли отреагировал на обмен Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс».
«Даллас» ограбили.
При всем уважении к Энтони Дэвису, но такого игрока, как Лука, не обменивают. В прошлом сезоне он был лучшим игроком плей-офф, лучшим игроком в НБА.
Его телосложение — это его телосложение, и оно помогает ему. Когда дело доходит до плей-офф, он пропускает матчи? Я не помню, чтобы он пропускал матчи в плей-офф», – сказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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