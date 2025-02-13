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Хавьер Паскуаль о победе над УНИКСом: «Сегодня наша команда показала характер»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над УНИКСом – 92:83.

«Прежде всего, еще раз спасибо всем болельщикам, которые были на арене. Спасибо всем вам за поддержку.

Три четверти провели очень хорошо. Но во второй были просто ужасны – слишком много потерь. И в этот момент УНИКС набрал 11 очков в быстрых отрывах. По нападению во второй четверти казалось, будто мы вообще не тренируемся.

Но сегодня наша команда показала характер. У нас была отличная реакция во второй половине. И очень сложно выиграть у такой команды, как УНИКС, когда они получают преимущество – очень трудно вернуться в игру и сократить отставание. Но сегодня мы нашли способ сделать это», – сказал главный тренер «Зенита».

Хозяева отыграли отставание в 12 очков по ходу встречи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Хавьер Паскуаль
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