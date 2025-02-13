Андрей Воронцевич о том, как прервать победную серию УНИКСа: «Главное — играть в наш баскетбол»

Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего матча против УНИКСа.

«Понятно, что это очень серьезный соперник. Моя бывшая команда, со многими ребятами и тренерским штабом хорошо знаком. Знаем, что они выйдут против нас как на бой, на хорошую спортивную дуэль и приложат все усилия, чтобы выиграть.

Но мы готовы, знаем их настрой, сильные и слабые стороны. Главное — играть в наш баскетбол, и тогда у нас получится прервать их серию. Так что ожидания самые приятные. Призываю всех смотреть матч двух российских топ-клубов и поддерживать «Зенит».

В начале января вы уступили им в Казани, а Акун-Перселл и Найт тогда набрали 36 очков на двоих. Насколько внимательно анализировали ту игру?

Мы анализируем все сыгранные матчи. Что касается персоналий у казанцев, то мы уделяем внимание каждому игроку их ростера. Знаем, что все их баскетболисты могут раскрыться в том или ином матче. У них много ребят с хорошим броском, высокой реализацией. Под кольцом очень опасны Рейнольдс и Бако. Первый способен растягивать защиту, второй постоянно нацелен на аллей-уп. В целом у них хороший сбалансированный состав, не зря они идут среди лидеров», – сказал форвард «Зенита ».

УНИКС одержал 16 побед подряд.